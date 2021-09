Kingsley Coman volta aos treinos do Bayern Munique

Kingsley Coman, operado há uma semana ao coração, regressou esta quinta-feira aos treinos do Bayern Munique, líder do campeonato alemão e adversário do Benfica na Liga dos Campeões.

"King (Coman) está a correr novamente. Estamos felizes por ele estar de volta aos relvados", anunciou o treinador do clube bávaro, Julian Nagelsmann.

Apesar do retorno aos trabalhos, o internacional francês "ainda não é opção" para o próximo jogo do campeonato, sexta-feira contra o Greuther Fuerth, lanterna-vermelha da competição.

O jovem de 25 anos foi operado na semana passada após ter-lhe sido detetada uma arritmia cardíaca.

Na altura, o técnico tinha estimado "10 dias a duas semanas para voltar aos treinos sem limitações".

O francês, que regressou lesionado das eliminatórias para o Mundial'2022 do Qatar, alinhou alguns minutos no final da partida da Liga dos Campeões em Barcelona, a 14 de setembro.

O Bayern Munique é adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, mas apenas defronta os encarnados a 20 de outubro, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogando posteriormente, a 2 de novembro, na Allianz Arena, em Munique.