Kroos recorda zanga com Guardiola em Munique: «Não concordei com a substituição, ponto final»

Kroos revelou ter tido um 'arrufo' com Pep Guardiola quando ambos representavam o Bayern Munique. No podcast 'Einfach mal luppen', o médio do Real Madrid recordou que tudo aconteceu num jogo com o Estugarda em que o técnico espanhol decidiu substituir o alemão, que não concordou e exteriorizou a sua discórdia ao atirar as luvas para o chão. Um ato que teve como consequência dois jogos seguidos sem sair do banco.Matthias Sammer, na altura diretor desportivo dos bávaros, aconselhou Kroos a falar com Guardiola. "Foi o que eu fiz. Tivemos uma boa conversa e conseguimos resolver o problema em cinco minutos. Não concordei com a substituição, ponto final. Provavelmente era importante para ele que fosse eu a insistir para termos uma conversa", frisou.Kroos abordou ainda a relação que tem com o antigo clube. "Lá porque não vou de férias com certas pessoas não significa que me separei do clube numa disputa", referiu.