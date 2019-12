Lesão de Coman menos grave do que se chegou a temer, diz Bayern Munique

A lesão contraída pelo futebolista Kingsley Coman, do Bayern de Munique, na cápsula do joelho esquerdo, "é provavelmente menos grave" do que se chegou a temer na quarta-feira, anunciou esta quinta-feira o clube alemão.

Kingsley Coman, de 23 anos, lesionou-se aos 27 minutos do jogo da Liga dos Campeões com os ingleses do Tottenham (3-1), do treinador português José Mourinho, ao torcer o joelho de uma forma impressionante durante uma receção de bola.

"O joelho ficará imobilizado por algum tempo por uma tala", referiu em comunicado no seu sítio o Bayern Munique, sem precisar o período estimado de paragem do também internacional francês.

Coman tem tido a carreira interrompido por várias lesões e permaneceu praticamente sem jogar de fevereiro a novembro de 2018, com problemas nos ligamentos do tornozelo esquerdo, que o levaram a perder o Mundial2018, na Rússia, e a hipóteses de se sagrar campeão pela França.