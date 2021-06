Lewandoski pressiona para sair do Bayern Munique

Lewandoski continua a pressionar para sair do Bayern de Munique após 7 anos ao serviço do clube. O avançado de 32 anos vê que agora seria a melhor altura para experimentar outro tipo de futebol e o Real Madrid pode ser uma das opções.





O Bayern de Munique não pretende ver a estrela da equipa sair mas Lewandoski parece instransigente na sua decisão e pressiona o clube para uma eventual saída. Para além dos merengues, clubes como Chelsea, PSG e Manchester City podem estar interessados numa possível contratação.Contudo, o novo presidente do clube alemão, Herbert Hainer, assegurou numa entrevista ao site do clube que a saída do avançado não está nos planos. "Robert é o melhor avançado do mundo. Embora ainda tenha dois anos de contrato, consigo imaginar-me a ficarmos mais tempo com ele", disse o presidente.Lewandoski e a sua saída do clube bávaro promete ainda vir a dar muito que falar neste mercado de transferências.