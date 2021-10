Lewandowski: «Após ter trabalhado com Guardiola vejo o futebol de forma diferente»

Robert Lewandowski revelou que passou a ver o futebol de forma diferente depois de ter trabalho com Pep Guardiola no Bayern Munique entre 2013 e 2016.





"Ensinou-me a ver o futebol de outro ponto de vista. Entender o futebol a partir do movimento, da tática, como usar o futebol a partir da tática. Depois de ter trabalhado com Guardiola, vejo o futebol de forma diferente, porque vi e vejo-o de fora, de outra perspectiva. Vejo quem errou, quem poderia ter feito melhor e como podes estar um passo à frente do adversário. Conversei com ele e explicou-me muito acerca da parte tática", começou por dizer em entrevista à 'Marca', para depois acrescentar: "Um dia disse-me: 'não posso ajudar-te a seres um avançado melhor, porque já és muito bom, mas posso fazer com que a tua equipa leve a bola para a área e aí sabes bem o que tens que fazer e como fazer."Lewandowski lembrou ainda a noite em que bateu o recorde de Gerd Müller, ao apontar 41 golos numa só época."Não consegui dormir bem [nessa noite]. Lembro-me bem que na semana anterior ao jogo, ouvi dizer que ia bater o recorde. Até esse dia não percebia a importância de quebrar o recorde, não só para a Bundesliga, mas também para a história do futebol. Naquele jogo em que estava à procura daquele golo, pensei 'que dificuldade mental, porque todos estão a falar disso'. Sabia que estava muito perto e que estava prestes a fazer história. Foi difícil, mas depois de marcar nos últimos segundos do jogo disse para mim mesmo 'isto é como um filme de Hollywood'", admitiu.E prosseguiu: "Fiquei muito orgulhoso de mim e dos meus companheiros, porque me ajudaram muito a quebrar este recorde. Para ser sincero ainda não acredito, mas sei o que representa para as pessoas que se lembram desse recorde que tinha 50 anos."