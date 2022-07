Lewandowski apresentou-se em Munique para testes médicos

O futebolista internacional polaco Robert Lewandowski, desejado pelo Barcelona, apresentou-se hoje em Munique, para efetuar os habituais testes médicos antes do início da época, quando prosseguem conversações para uma eventual saída do Bayern.O avançado, que recebeu em 2020 e 2021 o prémio The Best, da FIFA, destinado a premiar o melhor futebolista, chegou de carro ao Hospital Barmherzige Brüder, precedido dos seus companheiros de equipa Manuel Neuer, Thomas Müller e Leroy Sané.Os próximos dias devem ser decisivos para o internacional polaco, que já assumiu publicamente o desejo de deixar o clube alemão, apesar de ter contrato até final da época de 2022/23.De acordo com vários órgãos de comunicação, o Barcelona terá aumentado no final de junho a oferta pelo jogador, com uma proposta de 40 milhões de euros, mais cinco em variáveis, para poder contar com o avançado de 34 anos.Já a imprensa alemã tem referido que os catalães poderão conseguir o jogador, mas perante uma oferta de 50 milhões de euros fixos.No próximo sábado está prevista a apresentação do campeão alemão na Allianz Arena, antes da viagem da equipa para um estágio nos Estados Unidos, enquanto o primeiro jogo oficial será em 30 de julho, diante do Leipzig, a contar para a Supertaça da Alemanha.