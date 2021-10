Lewandowski atravessa 'seca' que não se via há quase dois anos

Robert Lewandowski marcou de forma consecutiva em 15 jogos da Bundesliga mas, nos últimos dois encontros do campeonato alemão, o avançado polaco do Bayern Munique, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, deixou o campo com a conta pessoal a zeros.





Os bávaros ganharam (3-1) na visita ao Greuther Fürth e perderam, no fim de semana, em casa, diante do Eintracht Frankfurt (2-1), sem que Lewandowski tenha feito 'estragos'.É verdade que, entre estes dois encontros, o Bola de Ouro de 2020 anotou dois golos na goleada bávara (5-0) diante do Dínamo Kiev para a Champions. Mas a 'seca' do polaco na Bundesliga já não se via há praticamente dois anos: entre novembro e dezembro de 2019, Lewa ficou sem marcar no campeonato durante três jogos consecutivos.Apesar de aparentemente andar de mira desafinada, o avançado polaco, de 33 anos, partilha com o norueguês Erling Haaland (B. Dortmund) a liderança dos melhores marcadores da Bundesliga, ambos com 7 golos.