Lewandowski complica-se

Depois de os responsáveis do Bayern se terem reunido na quinta-feira com Pini Zahavi, representante de Lewandowski, a imprensa alemã deu ontem conta da insatisfação do avançado polaco com o andamento das negociações quanto ao seu futuro em Munique. O goleador de 33 anos tem mais uma época de contrato mas já comunicou ao clube que a sua intenção é sair já neste verão – o Barcelona tem sido apontado como destino – se não for acertada a renovação.

Ontem, o treinador Julian Nagelsmann também mostrou alguma irritação quando confrontado com a situação de Lewandowski. "Já devo ter dito umas 50 vezes que gostaria que ele ficasse", afirmou o técnico no lançamento do jogo com o Mainz – a jornada 32 arrancou ontem com um empate (1-1) entre Union Berlim e Greuther Fürth –, não escondendo o incómodo com a incerteza: "É sempre bom ter segurança no planeamento. Em todas as áreas da vida, incluindo ao nível dos avançados."