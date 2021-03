Lewandowski iguala segundo maior marcador da história da Bundesliga

Lewandowski marcou um golo no triunfo (3-1) do líder Bayern sobre o Bremen e, ao atingir os 268 tiros certeiros na prova (32 na presente edição), igualou Klaus Fisher, o segundo melhor goleador da história da Bundesliga.





O polaco necessitou de 345 jogos para alcançar a marca, o alemão precisou de 535. Sentado no trono mantém-se Gerd Müller (365 golos). Lewandowski dobrou a 25ª ronda com 32 golos, estilhaçando o recorde de Müller (29 em 1971/72).‘Lewa’ já faturou perante 16 dos 17 participantes na edição deste ano da Bundesliga, faltando-lhe só castigar o Leipzig. O polaco acertou ontem três vezes no ferro, tendo Tiago Dantas assistido a tudo sentado no banco.