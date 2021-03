Lewandowski investigado por fuga ao fisco

O polaco Robert Lewandowski, eleito pela FIFA melhor futebolista em 2020, não pagou impostos pelos seus rendimentos publicitários até 2016, de acordo com uma investigação revelada esta quinta-feira pela revista Der Spiegel.

Segundo a publicação germânica, que analisou "centenas" de documentos, Lewandowski socorreu-se durante anos de "truques duvidosos" para se furtar a pagar impostos na Alemanha, país onde joga, ou na Polónia, de onde é natural.

Aproveitando brechas na legislação polaca, permissiva à criatividade fiscal, o seu advogado e amigo de infância, Kamil Gorzelnik, terá adotado uma fórmula legal para a empresa detentora dos direitos de imagem do futebolista.

"Há riscos, mas há que arriscar para conseguir benefícios", escreveu Gorzelnik, em email ao assessor de Lewandowski, Cezary Kucharski.

Inicialmente, o advogado aproveitou uma isenção de impostos de 23 meses e posteriormente fez desaparecer 2,5 milhões de euros das contas da empresa para poder declarar prejuízos perante a administração fiscal.

"Graças a Kamil, evitei pagar impostos", escreveu Lewandowski em um e-mail dirigido ao seu assessor.

Desde que o fisco alemão o começou a investigar, em outubro, o internacional polaco tem evitado falar sobre os seus problemas fiscais: um seu porta-voz já referiu que Lewandowski sempre cumpriu com a lei e que está a cooperar com as autoridades dos dois países.

No passado, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar ou José Mourinho foram alguns dos casos mais mediáticos de fuga ao fisco, com posteriores acordos com as autoridades tributarias.