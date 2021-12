Lewandowski: «Jogar em Itália? Sei que existe lá grande apreço por mim»

Robert Lewandoski recebeu esta segunda-feira mais um galardão, após a grande época que realizou no ano passado. Contudo, foi já depois de ter sido distinguido como jogador do ano na gala do Golden Boy, que o avançado polaco teceu uma declaração que está a dar que falar acerca de um possível ingresso num clube italiano."Não posso falar sobre algo que ainda não conheço, mas sei que em Itália existe grande apreço por mim. É possível, também porque ao ir para Itália teria a oportunidade de jogar contra grandes jogadores e grandes equipas", frisou o jogador do Bayern Munique, citado pelo 'As'.Refira-se que Lewandowski atua na Bundesliga desde 2010, altura em que rumou ao Dortmund antes de se mudar para o Bayern Munique em 2014, mas têm surgido rumores de uma possível saída dos bávaros no final desta temporada, de acordo com o 'As'.