Lewandowski marca pelo 16.º jogo consecutivo pelo Bayern e bate recorde de Gerd Müller

O avançado polaco Robert Lewandowski marcou pelo 16.º jogo seguido pelo Bayern Munique, um recorde do clube, ao apontar três golos na vitória recheada (5-0) com o Hertha Berlim, para a Liga alemã.

Lewa, de 33 anos, marca de forma consecutiva desde 15 de fevereiro, num empate a três bolas com o Arminia Bielefeld, e ultrapassou o registo de 15 jogos seguidos de Gerd Müller, que morreu a 15 de agosto, e em 1969/70 tinha conseguido esse feito.

O polaco, Bola de Ouro em 2020, continua a bater recordes do antigo avançado, depois de na época passada ultrapassar o alemão, ao chegar aos 41 golos, novo máximo numa só época da Bundesliga, e este ano já leva cinco remates certeiros, em três encontros.

O eneacampeão alemão, adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, soma agora os mesmos sete pontos de Bayer Leverkusen e Friburgo, mais um do que o Wolfsburgo, que conta seis e recebe o Leipzig no domingo.

Thomas Müller, aos seis minutos, o polaco Robert Lewandowski, aos 34', 70' e 84', e Musiala, aos 49', assinaram os golos dos bávaros.