Lewandowski: «Não consigo imaginar Mbappé e Haaland a fazer o mesmo que Ronaldo e Messi»

Lewandowski elogiou o potencial de Mbappé e Haaland, mas avisou que é preciso ter cuidado com comparações com Cristiano Ronaldo e Messi, explicando que estes "dominaram o futebol internacional durante os últimos 12 anos", garantindo que é muito difícil algum jogador alcançar um feito de tal tamanho."Claro que [Mbappé e Haaland] têm a habilidade, mas quem sabe se nos próximos dois ou três anos outros jovens avançados não se revelem e se coloquem no patamar deles. Não consigo imaginar nem por um momento que dominem o futebol internacional como Messi e Ronaldo fizeram", referiu em entrevista à 'France Football'.E prosseguiu: "Ambos ganharam todos os títulos que há para ganhar e entraram para a história, mas acredito que nos próximos 10 anos estarão vários jogadores a competir para ser melhores do Mundo".O avançado polaco comparou Mbappé a Thierry Henry, destacando semelhanças no estilo de jogos dos dois. "É brilhante com os dois pés e tem uma insensibilidade imensa na cara da baliza. É muito parecido a Henry e não tenho dúvidas que terá sempre um lugar na história do futebol".E a Haaland... também não poupou elogios. "Às vezes podes pensar que é lento, mas é rápido, explosivo e tecnicamente muito forte. Também se pode tornar num dos melhores do Mundo, e pode consolidar-se no topo por muito tempo".