Lewandowski: «Que orgulho ser Bota de Ouro e bater Messi e Ronaldo»

Robert Lewandowski tem uma veia goleadora apuradíssima e vai terminar a época como o melhor marcador da Europa. Neste momento soma 46 golos, 39 deles na Bundesliga, onde ainda no último sábado assinou um hat-trick frente ao Borussia Mönchengladbach.





"Que orgulho ser Bota de Ouro e bater Messi e Ronaldo", disse o avançado polaco do Bayern Munique numa entrevista ao jornal italiano 'Tuttosport'. "Desde criança que adoro marcar, é a minha paixão desde os 6 ou 7 anos. Cresci a ver futebol na televisão e a sonhar em imitar o Roberto Baggio e o Alessandro Del Piero", contou.E será que um dia se deixará seduzir pela Serie A? "Conheço bem algumas equipas porque defrontei-as na Champions. A verdade é que, além de ter contrato com o Bayern, sinto-me bem no clube", referiu. "A Serie A é definitivamente a liga mais tática e defensiva. Mas é tão difícil marcar em Itália como na Alemanha, em Espanha ou em Inglaterra."O Inter foi campeão e Lewandowski disse ter tido pena de não ver Szczesny, guarda-redes da Juventus e seu companheiro de seleção, vencer o 'scudetto'. "Tenho pena pelo Szczesny, é um colega e um amigo. Mas o Inter mereceu ganhar, provaram que são uma grande equipa."E por falar em seleção, o avançado vai ser orientado por Paulo Sousa no Europeu, treinador que também elogiou. "Fiquei com uma boa impressão dele. Tem carisma e boas ideias. Esperamos poder fazer um bom Europeu."