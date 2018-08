Lewandowski quebra o silêncio: da tristeza ao reencontro com a 'família Bayern'

O avançado polaco Robert Lewandowski reconheceu esta quarta-feira numa entrevista ao jornal alemão 'Bild' que no final da época passada quis sair do Bayern Munique por não se sentir apoiado pelo clube. O avançado, há muito pretendido pelo Real Madrid, disse ter no entanto reencontrado a 'família Bayern' este verão e que vai cumprir o contrato até ao fim."O meu coração está de volta à Baviera. Dei conta disso aqui em Muniuqe. Os adeptos estão comigo. Percebi que me querem", referiu.Robert Lewandowski deixou também algumas palavras para os dirigentes do Bayern Munique."Pude ver que sou importante para o clube. O Bayern não quis negociar com ninguém e isso demonstra bem a grandeza e a estabilidade deste clube", considerou.