Lucas Hernández já não irá para a cadeia. O defesa do Bayern Munique tem estado envolvido em problemas judiciais, tendo inclusivamente comparecido perante a justiça espanhola na semana passada, após ter sido intimado para cumprir uma pena de prisão por violação de uma ordem que o impedia de contactar a mulher. De acordo com as informações veiculadas pela imprensa espanhola, após a apresentação do jogador no Tribunal em Madrid, este teria 10 dias para dar entrada na prisão, mas isso já não irá acontecer.





O jornal espanhol 'As' informa esta quarta-feira que o Tribunal Provincial de Madrid aceitou o recurso apresentado pela defesa de Lucas Hernández e suspendeu a execução da pena de seis meses imposta ao jogador.O período de suspensão durará quatro anos, período no qual o jogador não poderá cometer qualquer crime sob pena de ter de cumprir a pena no imediato. Além disso, o jogador será ainda obrigado a pagar uma multa em 240 prestações no valor diário de 400 euros, totalizando 96.000 euros.Recorde-se que em causa está o sucedido a 3 de fevereiro de 2017, quando o jogador, que na altura representava o Atlético Madrid, e a mulher, Amelia de la Osa Lorente, protagonizaram uma cena de violência doméstica na rua. O tribunal condenou-os a 31 dias de trabalhos comunitários, impedindo-os ainda de comunicarem um com o outro durante seis meses, o que não foi acatado pelo casal, que depois viajou em lua de mel.A 13 de junho de 2017 foram 'apanhados' a chegar ao aeroporto de Madrid num voo proveniente de Miami; o futebolista foi detido - posteriormente colocado em liberdade - e a mulher apenas identificada, pois ela não tinha chegado a ser notificada sobre a ordem de afastamento.Mais tarde, o Ministério Público pediu um ano de prisão para Lucas Hernández por o jogador não ter cumprido a ordem do tribunal e o francês foi mesmo condenado.