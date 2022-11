Manuel Neuer confessa que já teve cancro de pele: «Fui operado três vezes»

Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern Munique e da seleção alemã, revelou que já teve cancro de pele na cara e que teve de ser operado três vezes. O jogador, de 36 anos, contou tudo num comunicado de imprensa, a propósito do lançamento da sua própria marca de produtos de proteção solar e de cuidados da pele, 'Newkee', que criou juntamente com a tenista germânica Angelique Kerber."Ambos temos histórias muito pessoais quando se trata de doenças da pele. Para a Angelique é a hiperpigmentação induzida pelo sol, no meu caso o cancro de pele na cara, ao qual já fui operado três vezes", reconheceu Neuer.Os dois atletas pretendem consciencializar as pessoas para os perigos do sol dando os seus casos como exemplo. "Não podemos fazer concessões no que toca à proteção solar. Eu não apenas treino todo o dia ao ar livre, como além disso gosto estar na natureza quando tenho tempo", frisou ainda o guarda-redes.