Manuel Neuer e Sven Ulreich renovam com o Bayern Munique até 2025

Os guarda-redes Manuel Neuer e Sven Ulreich renovaram com o Bayern Munique até junho de 2025, anunciou esta terça-feira o clube bávaro nas redes sociais.Considerado uma lenda do clube, Manuel Neuer está no Bayern Munique desde o verão de 2011, altura em que deixou o Schalke 04. Ao longo dos 12 anos ao serviço da equipa da Baviera, Neuer realizou 494 jogos e conquistou 29 troféus, dos quais se destacam 11 Campeonatos da Alemanha, duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e duas Supertaças Europeias.Recorde-se que o guardião de 37 anos regressou em outubro à competição após ter estado quase um ano parado por uma grave lesão – fraturou uma perna enquanto praticava esqui.Sven Ulreich está no Bayern Munique desde 2015, tendo pelo meio jogado no Hamburgo, de outubro de 2020 a julho de 2021, acabando por regressar posteriormente ao clube 33 vezes campeão alemão. Na 'sombra' de Neuer, o guarda-redes alemão de 35 anos somou 98 jogos ao serviço dos bávaros e conquistou 18 troféus, entre os quais uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e oito Campeonatos da Alemanha.