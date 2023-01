Mazraoui afastado várias semanas devido a inflamação no coração após contrair Covid-19 no Mundial

O lateral marroquino Noussair Mazraoui vai ficar fora dos relvados por pelo menos dois meses, depois de lhe ter sido detetada uma inflamação leve no coração. Este problema, esclarece o Bayern Munique, surgiu na sequência da infeção de Covid-19 que o marroquino teve durante o Mundial'2022 e que, sabe-se agora, foi a responsável para sua ausência na partida dos quartos-de-final diante de Portugal. Na altura, os responsáveis marroquinos atribuíram a ausência a uma doença, que agora é confirmada como tendo sido Covid-19. Depois desse jogo, Mazraoui ainda atuou durante 45 minutos diante da França nas meias-finais, tendo saído com um aparente problema muscular.Como consequência deste afastamento, o jogador marroquino fica de fora do estágio de inverno que o Bayern Munique vai realizar no Qatar e provavelmente apenas regressará aos relvados em finais do mês de março.