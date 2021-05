Miroslav Klose descobre problema de saúde que o impede até de chutar uma bola: «Foi cruel»

Miroslav Klose tinha planeado deixar a equipa técnica do Bayern Munique, onde era adjunto de Hans-Dieter Flick - para iniciar uma carreira de treinador a 'solo' na próxima época, mas poucos dias depois descobriu que tinha um problema de saúde e teve de adiar os planos. O antigo avançado alemão, de 42 anos, foi diagnosticado com uma dupla trombose numa das pernas.





"Tive de parar tudo", contou à revista 'Kicker'. "Começou há quase três semanas, de repente tive uma dor muito forte na perna. Antes de entrar em quarentena no hotel do Bayern, fui ver os nossos médicos porque a dor estava a piorar. Ao princípio pensei que fosse um nervo ou algo assim. Mas o diagnóstico foi difícil para mim", referiu o antigo internacional, que encerrou a carreira em 2016."Descobriram que tinha duas tromboses na perna. Receitaram-me medicamentos e de imediato me deram umas meias especiais, que tenho de usar durante todo o dia. Os médicos deixaram claro que não se pode jogar nestas condições. Pela primeira vez foi-me prescrito um repouso quase total. Não posso correr, nadar nem jogar futebol. Fico louco no campo de treinos, não poder chutar uma bola com os jogadores...""Foi cruel! Só podia ficar parado à beira do campo. Isto assim não funciona, não quero e não posso trabalhar como treinador. Dei-me conta nos dias seguintes que não quero começar uma carreira de treinador no futebol profissional assim. É tudo ou nada. Sei que agora tenho de cuidar da minha saúde, que isso deve ser uma prioridade", concluiu.