Müller após a goleada ao Salzburgo: «Não havia incerteza antes do jogo»

Thomas Müller revelou que os jogadores do Bayern Munique estavam confiantes de que iriam levar a melhor sobre o Salzburgo, mesmo após o empate na Áustria, e seguir para os 'quartos' da Liga dos Campeões."Não havia incertezas antes do jogo. Nervos sim. Todos sabiam da importância do jogo. As coisas correram-nos bem hoje. Tivemos a sorte que faltou em Salzburgo", frisou, após a goleada por 7-1 em Munique, em declarações citadas pelo site da UEFA.O internacional alemão lembrou ainda o jogo da 1.ª mão, em que os bávaros ficaram em desvantagem cedo e só empataram em cima dos 90 minutos. "Começámos a perder logo aos 5 minutos. Estás sempre dependente de situações dessas, mas no geral fomos melhores", afirmou.Também Manuel Neuer, que regressou aos relvados após lesão, abordou o encontro. "Foi uma vitória clara. Penso que começámos bem e com os penáltis tudo ficou mais inclinado. Estamos muito satisfeitos com a exibição de hoje. Mostrámos um lado diferente e não concedemos tantos contra-ataques", realçou o guarda-redes dos bávaros.