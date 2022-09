Müller desaparece após jogo com o Barcelona e agora sabe-se porquê: assaltaram-lhe a casa

Thomas Müller até tinha motivos para sorrir, mas a verdade é que o dia acabou da pior forma. O capitão do Bayern Munique, que ontem celebrou o seu 33.º aniversário, ajudou a formação bávara a ganhar ao Barcelona na Liga dos Campeões (2-0) ... mas nada fazia prever o que aconteceu.Segundo o jornal alemão 'Bild', a casa de Müller foi assaltada enquanto o jogador estava em campo, a defrontar a formação catalã na Allianz Arena.A polícia confirmou que os ladrões levaram dinheiro, joias e outros objetos de valor, tudo avaliado em cerca de meio milhão de euros. Mas ainda não há rasto dos larápios e as autoridades continuam a investigar o caso.O jogador só soube do sucedido depois do encontro e foi logo para casa. O que explica o facto de o capitão não ter falado aos jornalistas. O clube explicou apenas que a saída repentina de Müller se devia a uma "questão privada".