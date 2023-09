Müller minimiza momento de tensão no jogo do Bayern Munique: «Não sei se se beijaram...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bayern Munique superou o Manchester United (4-3) ontem em casa na Liga dos Campeões, mas não escapou ao olhar dos mais atentos um desentendimento entre Goretzka e Upamecano na parte final do jogo.



O central fez um passe arriscado para Kimmich, que acabou por perder a bola, e Goretzka recriminou o francês, que não se deixou ficar e respondeu de forma acesa.



Os jogadores discutiram e gesticularam à frente de toda a gente, mas Thomas Müller, que foi no final questionado sobre o tema, minimizou a questão. "Houve um pequeno desentendimento", reconheceu, afiançando, depois, que tudo ficou resolvido. "Não sei se houve um beijo, mas ao menos houve um aperto de mãos em campo. Pode haver um desentendimento momentâneo mas é preciso garantir que as coisas não vão longe demais."