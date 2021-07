Nagelsmann apresentado no Bayern: «Não haverá problema se gritar uma vez com os jogadores»

Julian Nagelsmann, o jovem treinador que trocou o Leipzig pelo Bayern Munique, foi esta quarta-feira apresentado no clube bávaro e deixou uma garantia: não conta fazer muitas mudanças.





"Com Hansi Flick o Bayern jogava em 4x3x3. Não vou mudar muitas coisas aqui e jogar com uma linha de três atrás em todos os jogos. É uma questão de sermos flexíveis. O que interessa é que os jogadores atuem nas suas melhores posições", considerou o técnico, de 33 anos.Mas também prometeu não mudar a sua forma de ser: "Se os jogadores fizerem as coisas bem, não terei de gritar muito. Se não o fizerem, também não haverá qualquer problema se gritar uma vez", frisou, acrescentando sentir-se "honrado" e determinado a "cumprir as expectativas". "Sinto confiança mas também sei que tenho de cumprir."Sobre o plantel, Nagelsmann admitiu que podem haver algumas saídas. "É a coisa mais normal do Mundo. Temos jogadores jovens com muito talento para colmatar as baixas."