Nagelsmann dá 'bicada' à Juventus: «De Ligt disse-me que lhe dei o treino mais duro dos últimos quatro anos»

Mané e De Ligt estrearam-se a marcar na goleada do Bayern Munique ao DC United

De Ligt trocou a Juventus pelo Bayern Munique neste defeso e já está a dar 'frutos' . Nagelsmann não esconde que o holandês está a trabalhar bem sob as suas ordens e confessou um desabafo do jogador."Falei com ele depois do treino e disse-me que a sessão daquele dia tinha sido a mais dura dos últimos quatro anos. Foi dura, mas não foi assim tanto", disse à 'La Gazzetta dello Sport'.E prosseguiu: "Matthijs não jogou muitos minutos na temporada passada e ouvi dizer que não é fácil manter a forma em Itália".