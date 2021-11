Nagelsmann dá negativo à covid-19 e vai estar no banco do Bayern frente ao Benfica

Julian Nagelsmann vai estar no banco do Bayern esta noite frente ao Benfica, em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter recuperado da infeção por covid-19. O teste que fez já esta terça-feira deu negativo.





Segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente aos encarnados, o treinador alemão mostrara-se feliz com a possibilidade de poder estar no banco."Fico muito contente de pensar que voltarei ao terreno de jogo", explicou, depois de ter cumprido isolamento devido à infeção, remetendo a decisão para o teste que foi feito hoje e que lhe trouxe boas notícias.Recorde-se que o treinador alemão teve que seguir a partida da última jornada, no Estádio da Luz, a partir do hotel, depois de ter testado positivo já em Lisboa. Acabou por regressar à Alemanha separado da restante comitiva e tem estado de fora das partidas desde então. O jogo desta terça-feira, às 20h, no Allianz Arena marca o regresso de Nagelmann.