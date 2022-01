Nagelsmann deixa aviso: «Não há um poço de petróleo no Bayern Munique»

Julian Nagelsmann não espera reforços para o plantel do Bayern Munique nesta janela de transferências de inverno. O treinador dos bávaros foi taxativo na conferência de imprensa de antevisão ao encontro deste sábado com o Colónia, quando confrontado com a possibilidade de reforçar a equipa este mês."Claro que penso nas transferências, faz parte do meu trabalho e pessoalmente sou um grande admirador do mercado de janeiro. Dá oportunidade de ajustar algumas peças e aumentar a competitividade do plantel, mas o Bayern Munique não é obrigado a contratar ninguém. Não é um mercado fácil. É muito caro, porque não há muitos jogadores disponíveis", frisou, antes de concluir: "Não há um poço de petróleo aqui. Não temos dinheiro ilimitado para contratar jogadores."