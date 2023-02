Nagelsmann e a estreia de Cancelo: «Fez um jogo muito bom. Foi muito criativo»

João Cancelo estreou-se esta quarta-feira pelo Bayern Munique, e logo a titular, tendo contribuído com uma assistência para o primeiro dos quatro golos com que os bávaros golearam (4-0) o Mainz, nos 'oitavos' da Taça da Alemanha. No final do encontro, Julian Nagelsmann deixou elogios à exibição do internacional português.





"O João [Cancelo] fez um jogo muito bom. Foi muito criativo, fez uns passes e cruzamentos muito bons e também percorreu bem toda a linha. Ele vinha a jogar com um dos melhores treinadores do Mundo. Apenas disse-lhe para jogar o seu jogo e não pensar demasiado", referiu o treinador do Bayern Munique.