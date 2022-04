Nagelsmann elege a melhor equipa da Liga dos Campeões e não é... o Bayern Munique

Julian Nagelsmann revelou, em entrevista ao 'El País', qual é para si a melhor equipa da Liga dos Campeões, optando por não escolher o Bayern Munique, formação que orienta."Acho que a equipa que está mais em forma é o Liverpool. A regularidade é um fator decisivo neste torneio. Atualmente só o Liverpool e o Man. City é que têm essa regularidade. Mas quando nós [Bayern] estamos bem, somos muito difíceis de bater", começou por explicar.Nagelsmann analisou ainda o estilo mais organizado e pausado do Villarreal, adversário dos bávaros nos 'quartos' da competição."Dessa forma têm sempre um bom controlo do jogo, não assumem tantos riscos no passe e reduzem o espaço atrás da linha da bola. Mas também vejo que assim não conseguem agressividade máxima na pressão. O teu próprio jogo não te deve adormecer. Gosto mais de um jogo com boa aceleração, um bom ritmo para conseguir aproveitar a posse da forma mais agressiva possível, para quando perdermos a posse, estarmos também em boa posição", concluiu.