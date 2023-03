Nagelsmann explica ausência de Cancelo e garante: «Está a lidar bem com a situação»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de quatro jogos em que atuou de início, João Cancelo passou a suplente utilizado e, agora, a suplente... a tempo inteiro. Diante do Estugarda, o português ficou no banco do Bayern Munique, apesar da pressão final dos adversários, uma opção que o técnico Julian Nagelsmann explicou desta forma.

"Queríamos mudar de novo as alas. O Pavard está suspenso contra o Paris SG e, como este jogo era contra a antiga equipa, quis mesmo colocá-lo em campo", explicou o técnico, que em seguida partilhou ainda o estado de espírito do português. "Está a lidar bem com a situação. Não tenho a sensação que ele esteja chateado. O Josip Stanisic é um pouco mais defensivo e o João nunca jogou a central pela direita numa defesa a três".