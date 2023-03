Nagelsmann imita Conte e diz que jogadores do Bayern foram "preguiçosos": «Merecemos perder»

Se em Inglaterradepois do empate com o Southampton, último classificado da Premier League, na Alemanha Julian Nagelsmann não fez a coisa por menos depois da derrota do Bayern Munique diante do Bayer Leverkusen."Tirando os últimos 10 minutos, fomos a pior equipa. Não havia energia em campo, não jogámos bem. Merecemos perder", atirou o treinador da formação bávara."Isto já aconteceu antes. Melhorámos nas últimas semanas, mas hoje fomos preguiçosos. Defensiva e ofensivamente, alguns jogadores tiveram uma taxa [de rendimento] de zero por cento. Fomos mesmo fracos na forma como jogámos."