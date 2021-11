Nagelsmann nega divisões no Bayern Munique: «Temos de estar uns para os outros»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Julian Nagelsmann garantiu a união do plantel do Bayern, apesar da recusa de um quinteto de jogadores em tomar a vacina contra a Covid-19. “Temos de estar uns para os outros. Isto não vai quebrar a equipa. Há que crescer a partir disto”, disse o treinador, antes do duelo frente ao Dínamo Kiev. Por este motivo, Kimmich, Gnabry, Choupo-Moting, Musiala e Cuisance estão em quarentena e, segundo a imprensa alemã, tiveram um corte salarial. “É lamentável que alguns assuntos sejam divulgados”, apontou o técnico, privado de Sule e Stanisic (infetados), além de Upamecano (suspenso).

Já Lucescu mal precisa de discursar aos seus jogadores. “Não precisam de motivação. Vão defrontar o Bayern”, salientou o técnico dos ucranianos.