Nagelsmann: «O Benfica tem uma ótima mentalidade e jogadores com grande experiência»

Julian Nagelsmann vincou esta segunda-feira o desejo de Bayern Munique de somar, terça-feira, frente ao Benfica mais uma vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões mas advertiu que o Benfica não será um adversário fácil.





"O Benfica não vai fazer grandes mudanças, porque fez uma ótima atuação em Lisboa, criou-nos muitos problemas. No último jogo teve alguns problemas com o Estoril, mas tem uma ótima mentalidade e jogadores com grande experiência como Otamendi, Rafa, Vertonghen", disse o treinador do Bayern."O Benfica tem jogadores ótimos fisicamente, tem grandes avançados, muito rápidos. Na Luz, deu-nos muitos problemas, especialmente após o intervalo. Podíamos ter sofrido um golo se não tivéssemos o melhor guarda-redes do mundo. Após o golo ficámos mais descansados, com posse de bola, mas viu-se que o Benfica pode sempre fazer golos e defende com agressividade, garra. Temos que ser adultos, maduros. Queremos fazer 12 pontos na fase de grupos para passar, continuar neste caminho que tivemos até agora", continuou.Está tudo em ordem, já nada me preocupa nesse aspecto. Estou em boa forma e agora espero ter um teste negativo amanhã para finalmente poder estar ao vivo e não nos ecrãs.Não perdi os nervos, tentei ver a vida de uma forma global. Há coisas piores do que ficar em casa 15 dias. Claro que um treinador quer estar no campo, não foi bom para mim, porque nunca tinha faltado a um jogo. É muito melhor estar no campo, amanhã farei o teste com zaragatoa, depois é esperar o resultado. Vou ficar muito feliz de voltar ao banco, mas primeiro tenho que ir ao centro de testes. Isso é o primeiro que vou fazer, depois falo com a equipa sobre o jogo, vai ser uma grande alegria ver os meus jogadores no campo.Concedemos muitas oportunidades, o nosso guarda-redes faz muitas defesas e só por isso não sofremos muitos golos (...). Já lhes disse isto muitas vezes. O Union Berlim entrou muito na nossa defesa, isso não tem a ver com espaços, tem a ver com intensidade, duelos e a vontade em entrar nos duelos. Muitas vezes fazemos bem isso, mas com o Borussia de Moenchengladbach e Union Berlim muitas coisas nao funcionaram. Na primeira parte faltou intensidade com Union, na segunda ficámos muito baixos na defesa, temos que fazer mais pressão no adversário.Sim, temos feito golos, ou alguns, mas não temos muito tempo para treinar. Mas nas estatisticas, 30 a 35 por cento dos golos são de bola parada, ou seja, um em cada três. São importantes e pela mesma lógica deveríamos trabalhar um terço dos treinos com bolas paradas, mas poucas equipas fazem isso. Contra o Benfica marcámos assim, por Sané, as bolas paradas são muito importantes, também para equipas sem grande qualidade ofensiva, é importante também quando não conseguimos criar tantas oportunidades como gostaríamos.Muito. Está sempre de bom humor, canta, ri, esse lado humano é muito importante, porque é muito positivo, é uma ótima pessoa, e depois tem muita velocidade no campo e tem muito potencial que pode desenvolver ainda mais. Ele ainda não terminou o seu desenvolvimento, vai ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo, estamos a ver o que pode melhorar, mas o facto de ele ser boa pessoa é uma boa base.É algo muito importante. Parabéns para ele. É um jogador que sempre consegue adapta o seu estilo de jogar. No Dortmund, por exemplo, não conseguiam pará-lo, então faziam muitas faltas sobre ele. Agora mudou um pouco, move-se entre linhas, mas é muito difícil pará-lo. Só a funcionar como equipa se pode defender o Lewandowski, tem uma dinâmica incrível, como entra nos cruzamentos, ao primeiro poste, não vais consegur pará-lo durante todo o jogo.Davies teve problemas musculares. Vamos ver quem vai jogar, podem descansar alguns que fizeram muitos jogos, para também não cansar demais os jogadores. Em conjunto com o departamento médico vou ver isso, para perceber melhor o estado físico da equipa. Lucas Hernández teve um pequeno inchaço, mas desapareceu. De qualquer forma acho que amanhã vai estar tudo bem com ele.Tem chances de jogar amanhã.