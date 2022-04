Nagelsmann quer Bayern mais intenso e Neuer está animado pelo 'tudo ou nada'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador dos alemães do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, defendeu esta segunda-feira que a equipa tem de aumentar a intensidade na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, diante dos espanhóis do Villarreal.

"Temos de subir a intensidade de jogo. Isso faltou-nos na primeira parte contra o Augsburgo e faltou-nos contra o Villarreal. Não estivemos nos últimos metros, não fomos suficientemente consequentes na pressão alta", disse, em conferência de imprensa.

Há uma semana, na primeira mão, os bávaros foram derrotados na visita a Espanha, por 1-0.

"Também temos de aumentar a intensidade quando temos a bola, fazer trocas de bola mais rápidas, sem recorrer apenas aos recursos individuais", acrescentou.

O treinador do Bayern adiantou ainda que Niklas Sule estará de fora do encontro, devido a gripe, tal como Corentin Tolisso e Bouna Sarr, ambos com problemas musculares.

O guarda-redes e capitão' Manuel Neuer, declarou gostar "destes jogos nos quais está tudo em jogo".

"Gosto deste tipo de jogos nos quais está tudo em jogo. Agora, queremos mostrar o nosso melhor lado. Já tivemos neste tipo de situações em que estamos debaixo de pressão para conseguir um bom resultado na segunda mão", disse.