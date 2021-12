Karl-Heinz Rummenigge, antigo CEO do Bayern Munique, voltou a mostrar-se contra a criação da Superliga Europeia, lançando a questão de quem iria beneficiar com o dinheiro gerado."Transformaria o futebol num desporto norte-americano e não funcionaria com a cultura europeia. Haveria mais dinheiro, mas para onde iria ele? Para os jogadores e agentes", vincou o antigo dirigente dos bávaros, em entrevista aos alemães da 'RTV38', deixando a certeza de que uma redução nos salários influenciaria a vida dos jogadores."Não acho que valha a pena Messi e Ronaldo ganharem mais 10 milhões de euros. Os custos têm de ser reduzidos, porque todos os anos somos obrigados, mesmo no Bayern, a refinanciar o salário dos jogadores. Não creio que se um jogador ganhe seis milhões por ano em vez de oito passe a ser pobre", sustentou.