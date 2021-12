Neuer faz balanço da primeira metade da época e não esquece jogos com o Benfica

O Bayern Munique fechou esta sexta-feira com uma goleada o seu ano civil, ao bater o Wolfsburgo em casa por 4-0 . Foi o ponto e vírgula de uma primeira metade da temporada com apenas três derrotas em 26 encontros, com 22 triunfos e apenas um empate. Números que deixam os bávaros animados para a fase decisiva da temporada, tanto pelos resultados como pelas exibições, conforme Manuel Neuer assume."Foi um fim de ano perfeito. Tínhamos colocado como objetivo voltar a acabar sem sofrer golos e dominar o jogo. Foi isso que conseguimos e podemos estar orgulhosos. A primeira parte não foi fácil, mas na segunda tivemos algumas chances de golo, apesar de termos desperdiçado algumas. Em geral fizemos sempre boas atuações contra as melhores equipas nesta primeira volta, como contra o Benfica, Dortmund e Barcelona. Fomos sempre a equipa dominadora e isso é o que conta. Por isso podemos estar entusiasmado com os próximos meses, que é onde tudo se decide", declarou o guardião alemão, aos meios oficiais do clube.O Bayern Munique, recorde-se, derrotou o Benfica na Luz (4-0) e depois por 5-2 na Baviera.