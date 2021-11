«Nós somos o Bayern, tu não»: Assembleia Geral do clube alemão a 'ferro e fogo'

Bayern Munich's AGM decends into chaos... pic.twitter.com/aijJIs6bS6 — DW Sports (@dw_sports) November 26, 2021

A primeira Assembleia Geral do Bayern Munique desde o início da pandemia foi bastante quente. No centro da polémica esteve o acordo de patrocínio com a Qatar Airways, que a direção do clube alemão pretende prolongar até 2023 mas com resistência de um grupo de sócios, que fez-se ouvir de forma ruidosa nesta reunião magna.Michael Ott, advogado e sócio do emblema bávaro, deu a cara por esse grupo e dirigiu-se ao Conselho de Administração do Bayern, pedindo o fim do acordo. Ott chegou mesmo a solicitar a um tribunal de Munique no sentido de obrigar o tema a ser discutido em AG, mas em vão, o que motivou uma tremenda vaia dos presentes no recinto. Ainda assim, os associados não desistiram e levaram a votação outra moção, que obriga o Bayern a respeitar os direitos humanos e a luta contra a descriminação. A mesma passou com 77,8% de votos favoráveis e os votos contra de toda a direção...Face à relutância do presidente Herbert Hainer em terminar o contrato com a companhia aérea, muitos adeptos gritaram: "Nós somos o Bayern, tu não!"