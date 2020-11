Novo capítulo na novela da renovação de David Alaba: «Ele está magoado»

A novela em torno da renovação de David Alaba com o Bayern Munique ganhou esta quarta-feira um novo capítulo, com o pai do lateral austríaco a abordar a situação, 'culpando' o clube por divulgar "mentiras".





Segundo afirmou George Alaba, o seu filho "está dececionado e magoado com a quantidade de informação falsa que foi divulgada".David Alaba termina contrato com o Bayern Munique no final da época e depois de um impasse, no início deste mês, o clube bávaro deu por encerradas as negociações "Há uns tempos fizemos uma proposta muito boa, ao David e ao seu agente, especialmente num período como este. Não ouvimos nada até este fim-de-semana. A resposta foi que o proposta ainda era insatisfatória e que deveríamos pensar melhor. Assim, decidimos retirar definitivamente essa proposta de cima da mesa. Isso significa que não há mais proposta", afirmou Herbert Hainer, presidente do Bayern, na altura.Depois destas declarações, Alaba afirmou que o clube tinha mostrado falta de respeito