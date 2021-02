Oficial: Upamecano no Bayern Munique até 2026

Dayot Upamecano foi este domingo oficializado como reforço do Bayern Munique até junho de 2026. O defesa-central francês, de 22 anos, que atua no RB Leipzig desde 2016, já havia sido confirmado como reforço e vai mudar-se para o clube bávaro no final desta época.





"Estamos muito contentes por contratar o Dayot Upamecano. Será uma peça muito importante para a nossa equipa nos próximos anos, estamos convencidos disso", afirmou o diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, ao site do clube.