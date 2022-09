Oktoberfest não distrai o Bayern Munique

A tradicional Oktoberfest arranca hoje em Munique, mas antes da festa - e da pausa para as seleções - o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, quer garantir um triunfo no dérbi da Baviera diante do Augsburgo e pôr fim a uma série de três empates na liga. "Gosto de ver a animação na cidade, mas estou mais preocupado em ganhar." À mesma hora Dortmund e Schalke voltam a jogar o 'Revierderby' depois de um ano de interregno.

Ontem, Mainz e Hertha abriram a jornada 7 com um empate (1-1). Após a derrota em Braga, o líder Union Berlim recebe amanhã o Wolfsburgo.





: V. B.