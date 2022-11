Oliver Kahn descarta Ronaldo no Bayern Munique: «Temos uma ideia e uma filosofia clara»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fabrizio Romano (@fabriziorom)

Oliver Kahn, diretor desportivo do Bayern Munique, descartou, em entrevista à 'Sky Sports Germany', a ida de Cristiano Ronaldo para os bávaros no mercado de inverno, frisando que apesar de gostar do internacional português, a estratégia do clube é diferente."Posso já dizer que não vamos tentar contratar Cristiano Ronaldo. Foi algo que considerámos, faz parte do nosso trabalho. Todos gostamos muito do Cristiano, mas a nossa estratégia é diferente. Temos uma ideia e uma filosofia clara de como queremos trabalhar o plantel e, portanto, não vamos negociar com ele", frisou o antigo guarda-redes germânico.