Polícia alemã investiga carta com ameaças de morte a jogadores do Bayern

A polícia alemã está a investigar uma carta com ameaças de morte a Lewandowski, Neuer e Gnabry, jogadores do Bayern, que foi enviada no dia 12 de janeiro para os escritórios do St. Pauli, equipa da segunda divisão alemã.A informação é avançada pelo 'Bild', que explica que as autoridades levaram a mensagem "muito a sério". "Salvem a liga, salvem o futebol. Fogo e morte para os porcos do Bayern", é uma das frases que, segundo a publicação germânica, se pode ler na carta.Florian Abbenseth, porta-voz da polícia alemã, já garantiu que o caso está a ser "investigado sob suspeitas de ameaças e de perturbação à paz pública através de ofensas criminais". A carta já terá sido alvo de buscas por impressões digitais ou vestígios de ADN.De resto, o 'Bild' reporta ainda que para além de ser desconhecido o motivo da mensagem ter sido enviada para os escritórios do St. Pauli, esta tinha ainda como alvo vários árbitros da Bundesliga.O Bayern ainda não reagiu ao sucedido.