Porta-voz da família Haaland contraria Kahn: «Ansioso pelo dia em que a verdade for revelada»

O futuro de Haaland tem feito correr muita tinta na imprensa desportiva, com o avançado do Dortmund a ser associado a alguns clubes, entre eles o Bayern Munique. Mas poderá não ser bem assim. Oliver Kahn, diretor-geral do clube bávaro, garantiu há dias, ao 'Sport1' que o internacional norueguês é "um excelente avançado e um jogador muito interessante para o futuro, mas está longe possibilidades financeiras" do atual campeão germânico.Quem já comentou essas palavras foi Jan Aage Fjortoft, amigo próximo e porta-voz da família do jogador. "Kahn diz que o Bayern está fora da corrida por Erling Haaland devido ao pacote financerio. Bem, estou ansioso pelo dia em que toda a verdade sobre isso for revelada", escreveu no Twitter.Recorde-se que Haaland, de 21 anos, tem contrato com o Dortmund até 2024 e, para além dos bávaros, tem sido associado a Real Madrid, Barcelona e Manchester City.