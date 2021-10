Problemas judiciais não travam Lucas Hernández: defesa vai ser opção frente ao Benfica

Julian Nagelsmann, técnico do Bayern Munique, assegurou que Lucas Hernández vai a jogo não só este fim-de-semana, frente ao Bayer Leverkusen, em jogo da Bundesliga, como também joga frente ao Benfica, na próxima quarta-feira, em partida a contar para a Liga dos Campeões.





O defesa francês tem estado imerso em problemas judiciais, tendo de comparecer nos próximos dias perante a justiça espanhola, que o intimou para cumprir uma pena de prisão após ter violado uma ordem que o impedia de contactar a mulher. Apesar do clube alemão ter assegurado que o, para já isso não vai impedir que o defesa continue a jogar.Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen, Julian Nagelsmann foi claro: "Vi o Lucas tão normal como sempre. Não senti qualquer sensação negativa. Se não tivesse lido sobre o caso, nem sequer lhe tinha perguntado nada sobre isso. Está normal, treinou bem e está nos nossos planos para ambos os jogos [Leverkusen e Benfica]".Recorde-se que Lucas Hernández deve comparecer perante a justiça espanhola na próxima terça-feira, às 11 horas, dia em que o Bayern Munique ruma a Lisboa para defrontar os encarnados no Estádio da Luz. Segundo o jornal espanhol Marca, tudo aponta para que o jogador de 25 anos se apresente na terça na capital espanhola, passe apenas algumas horas lá e se junte à comitiva em Lisboa. A intimação indica que o jogador dispõe de 10 dias para ingressar na prisão após apresentar-se na terça e, como tal, deverá começar a cumprir a pena de seis meses apenas depois do jogo com as águias.