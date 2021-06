Queda de bicicleta afasta guarda-redes do Bayern durante dois meses e meio

O Bayern Munique deve colocar 'guia de marcha' em alguns dos guarda-redes do plantel neste mercado de transferências, mas há um - para além do indiscutível Manuel Neuer - que vai ficar forçosamente no emblema da Baviera, pelo menos até janeiro. Tudo porque Christian Früchtl sofreu uma lesão grave na clavícula, causada por uma queda enquanto andava de bicicleta durante as férias, e vai ficar afastado dos relvados entre oito a dez semanas, segundo o 'Bild'. Por isso está fora de questão um possível empréstimo do guardião de 21 anos, que já começou o processo de recuperação da lesão.





O alemão tem vindo a treinar com a equipa principal em temporadas anteriores, mas não tem somado minutos pelos seniores dos bávaros e, na época passada, esteve mesmo emprestado ao Nuremberga, da 2.ª divisão. Ainda assim, Früchtl não guarda grandes memórias da passagem pelo emblema do segundo escalão, visto que não somou qualquer minuto no campeonato, tendo sido sempre guarda-redes suplente. Uma época que termina agora da pior maneira para o jovem guardião, que ainda procura afirmação, depois desta lesão grave.Quando regressar aos relvados, Früchtl deverá somar minutos nas formações secundárias do Bayern e o salto em definitivo para a equipa principal deverá ficar adiado por mais uma temporada.