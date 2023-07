Raphaël Guerreiro de... muletas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Antes de viajar para o Japão, onde irá defrontar o Manchester City (dia 26), Kawasaki Frontale (dia 29) e Liverpool (2 de agosto), o Bayern Munique apresentou-se ontem aos adeptos no Allianz Arena. E o destaque foi para Raphaël Guerreiro, que se apresentou de muletas do relvado, um dia depois de o clube ter anunciado que o português ficaria de fora da viagem asiática devido a uma lesão muscular na perna direita. De acordo com a imprensa germânica, o esquerdino vai mesmo falhar o início de época, pois deverá parar cinco ou seis semanas.