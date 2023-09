Raphaël Guerreiro pode estrear-se hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Reforço do Bayern para esta época, Raphaël Guerreiro ainda não teve a oportunidade de vestir a camisola dos campeões alemães em jogos oficiais pois lesionou-se logo no início da pré-época. Mas a espera está prestes a acabar. Thomas Tuchel confirmou ontem que o lateral português está totalmente recuperado e, hoje, pode ser opção frente ao Preussen Münster, do 3º escalão, num jogo em atraso da 1ª eliminatória da Taça da Alemanha.

"Vamos ter vários jogos a meio da semana daqui em diante e ainda não decidi quem vai jogar. O Raphaël Guerreiro vai ser convocado, mas o Matthijs de Ligt não está disponível, infelizmente. Upamecano e Kim Min-Jae estão em dúvida", revelou o treinador do Bayern, confirmando ainda que Daniel Peretz vai ser o titular na baliza. "Queremos ir a Berlim, queremos chegar à final", garantiu Thomas Tuchel.