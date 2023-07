Roger Schmidt treinou reforço do Bayern e deixa elogios: «Tinha tudo o que era preciso»

Kim Min-jae é um dos grandes centrais da atualidade. Foi figura na caminhada do Nápoles rumo à conquista da Serie A e este verão está prestes a ver oficializada a mudança para o Bayern Munique por 50 milhões de euros. Mas o sul-coreano, de 26 anos, nem esteve sempre na ribalta e ainda há poucos anos jogava no Beijing Guoan às ordens... de Roger Schmidt.Os dois trabalharam juntos em 2019 e, agora, o treinador do Benfica deixa rasgados elogios ao defesa. "O desenvolvimento de Kim não me surpreende. Ele é um excelente central. Ficou um pouco fora do radar por muito tempo porque jogou na China. Mas, mesmo assim, dava para ver que ele tinha tudo para desempenhar um papel de destaque nos principais clubes europeus", confessou o técnico ao portal alemão 'Sportsbuzzer'.