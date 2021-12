Rummenigge abre o jogo sobre Renato Sanches: «Contratámo-lo demasiado cedo»

Karl-Heinz Rummenigge, antigo CEO do Bayern Munique, admitiu vários erros na gestão de Renato Sanches. A começar pelo momento da contratação , em maio de 2016, quando o médio tinha apenas 18 anos, por uma verba de 35 milhões de euros (mais 45 M€ por objetivos)."Acho que o fomos buscar um ano ou dois demasiado cedo", começou por dizer o ex-dirigente dos bávaros ao 'Bild', acrescentando: "Tínhamos, no entanto, de o contratar. Coom 18 anos, tornou-se de repente num jogador sensação na Europa. Pagámos 35 milhões, que era muito dinheiro na altura. Ele esteve muito bem no Euro'2016 e foi eleito o 'Golden Boy'".Depois de uma primeira temporada sem sucesso na Baviera, Renato Sanches foi emprestado ao Swansea em 2017/18. Algo do qual os bávaros também se arrependem, pois Jupp Heynckes, que substituiu Carlo Ancelotti no comando técnico do clube em outubro de 2017, pretendia o médio, que agora atua no Lille. "Quero-o de volta. Quero colocar este jogador no patamar onde ele deve estar", foram as palavras do treinador germânico, reveladas por Rummenigge. Porém, o 'resgate' não foi possível "devido aos regulamentos da FIFA".Para o ex-CEO do Bayern, Heynckes e Renato juntos "teria sido um projeto entusiasmante". "Acho que com Heynckes ele ainda poderia estar aqui. Há pouco tempo vi o jogo do Wolfsburgo com o Lille, para a Liga dos Campeões, onde ele jogou bem e foi provavelmente o melhor em campo."