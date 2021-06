Rummenigge deixa Conselho Diretivo do Bayern Munique e será substituído por Oliver Kahn

O presidente do Conselho Diretivo do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, vai deixar as suas funções no dia 30 de junho, sendo substituído no cargo por Oliver Kahn, anunciou esta terça-feira o campeão alemão.

"Este é o momento mais estratégico e lógico. É o fim de um exercício e um novo ciclo vai começar com uma nova equipa técnica. Eu disse há dois anos que estávamos a preparar uma transição cautelosa e agora está feito", disse Rummenigge.

O antigo avançado tinha previsto deixar o clube em dezembro deste ano, mas decidiu sair mais cedo a seu pedido, segundo revelou o clube campeão alemão de futebol, justificando que o seu sucessor deve ser responsável pela nova temporada desde o início.

Rummenigge assumiu as funções de presidente do Conselho Diretivo dos bávaros em 2002, depois de ter sido vice-presidente. Durante quase duas décadas no cargo, viu o Bayern Munique conquistar 14 campeonatos, os últimos nove de forma consecutiva, e duas Liga dos Campeões, para além de outros troféus.

"É uma despedida com satisfação e orgulho, posso entregar um clube que está totalmente intacto em termos de desportivos, económicos e de estrutura. Isto é o mais importante", salientou.

Oliver Kahn, antigo guarda-redes do Bayern Munique e que será o seu sucessor no cargo, elogiou o trabalho de Karl-Heinz Rummenigge e lembrou que o clube ganhou "tudo o que podia ganhar".

"Chegou a hora de assumir a responsabilidade na liderança. Nos últimos 18 meses, conheci todas as facetas do clube e sei muito bem como funciona o Bayern Munique e quais os desafios que enfrentamos. Estou ciente da tarefa e da responsabilidade associada e estou ansioso", afirmou.